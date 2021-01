Demo-Organisator auf Mallorca droht Geldstrafe

Dem Veranstalter der Demonstration, die an diesem Dienstag in Palma de Mallorca gegen die Schließung der Restaurants und Bars stattfand, droht nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro.

Vertreter der spanischen Zentralregierung hatten die Demonstration vorab verboten. Grund dafür sei die hohe Ansteckungsgefahr. Dennoch hatten sich nach aktuellen Schätzungen rund 4.000 Personen zusammengefunden, um gegen die Schließung der Gastronomiebetriebe bis Ende Januar zu demonstrieren. Die Mehrheit der Teilnehmer waren Restaurantbesitzer und Barbetreiber sowie Personen, die in der Gastronomie tätig sind. Treffpunkt war gegen 11 Uhr morgens vor dem Regierungssitz Consolat de Mar in Palma.

Die Demonstranten forderten unter anderem den Rücktritt der Balearen-Präsidentin Francina Armengol. Zeitweise blockierten die Teilnehmer den Boulevard Paseo Marítimo und bewegten sich dann Richtung Balearen-Parlament. An der Plaça d'Espanya kam der Verkehr zum Erliegen. Die Demonstration löste sich gegen 15.20 Uhr auf. Nach aktuellen Angaben wurde niemand verhaftet.

Die Schließung der Bars und Restaurants auf der Insel ist vorerst bis zum 30. Januar festgelegt worden. Am Dienstag hatte die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez verkündet, dass eine Verlängerung der Maßnahmen nicht ausgeschlossen werden kann, sollte sich die Lage auf Mallorca nicht verbessern. (cg)