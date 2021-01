Deutsche verletzt sich auf Mallorca bei Sturz vom Pferd schwer

Eine deutsche Staatsangehörige hat sich auf Mallorca beim Sturz von einem Pferd schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Dienstag im Reitclub Bunyola.

Medienberichten zufolge stürzte die 50-jährige Residentin gegen 9.30 Uhr von dem Tier. Sie musste mit starken Schmerzen am Rücken in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Club de Hípica la Gubia befindet sich an der Landstraße zwischen Palma und Sóller am Kilometer 13,5. Die Frau hatte Zeugenaussagen zufolge normal auf dem Pferd gesessen, als dieses plötzlich brüsk stoppte. Daraufhin wurde die Residentin über den Kopf des Tiers hinweggeschleudert. (it)