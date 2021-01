Sturm "Hortensia" lässt Bäume auf Mallorca umstürzen

Auf Mallorca hat der Sturm "Hortensia" am Freitag Schäden verursacht. So stürzten in der Inselhauptstadt Palma zahlreiche Bäume um. Besonders betroffen war der Boulevard Paseo Marítimo und die Plaza de la Reina in der Innenstadt, wo mehrere Palmen entwurzelt wurden. Ebenfalls wurden mehrere Autos beim Herabfallen von Gegenständen beschädigt. eine der Spitzen der Santa-Eulària-Kirche fiel herunter.

Auch im Bellver-Park unterhalb der Burg, im Parc Bit und an der Autobahnausfahrt von Can Pastilla stürzten Bäume um. Die Stadtverwaltung von Palma ließ inzwischen sämtliche Parks wegen der Gefahr schließen. Verletzte gab es nicht, auch aus Orten wie Sant Llorenç, Llucmajor und Marratxí wurde über umherfliegende Gegenstände berichtet. In der Gemeinde Calvià kam es ebenfalls zu Sturmschäden. Betroffen war vor allem die Ortschaft El Toro. Registriert wurden bis 13 Uhr 130 Zwischenfälle.

Eine 49-jährige Frau wurde an einer Waschanlage in Palmas Industriegebiet Can Valero schwer verletzt. Ein Teil vom Dach der Anlage stürzte herab und traf sie am Kopf. Die Frau wurde in das Krankenhaus Son Espases eingeliefert.

Am Freitag galt auf der ganzen Insel Warnstufe Gelb, der Seegang war so hoch, dass für das offene Meer Warnstufe Orange dekretiert wurde. Es kam zu starken Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von 130 Stundenkilometern am Flughafen. In der Serra d'Alfàbia waren es sogar mehr als 140 km/h. Die Temperaturen blieben bei 18 Grad verhältnismäßig mild.

Was das Wochenende anbelangt, so bleibt es windig. Am Samstag wird es überwiegend sonnig, doch die böen können weiter 70 Stundenkilometer erreichen. Die Höchsttemperaturen pendeln sich bei 16 Grad ein. Im Norden, Nordosten und Westen gilt weiterhin die Warnstufe Gelb. Nachts fallen die Temperaturen auf 9 Grad ab.

Am Sonntag zieht es sich wieder zu und die Regenwahrscheinlichkeit liegt in vielen Ortschaften der Insel bei 60 Prozent. Dabei bleibt es weiterhin windig. Der spanische Wetterdienst hat allerdings bisher keine Warnstufe ausgesprochen. Die Höchstwerte erreichen bis zu 17 Grad.

Die neue Woche startet mit Regen. Die Temperaturen bleiben bei 17 Grad weiterhin mild.(cg)

(Aktualisiert: 13:55 Uhr)