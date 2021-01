So konnte die hohe Corona-Inzidenz auf Mallorca reduziert werden

Mit den zahlreichen noch geltenden Restriktionen ist es der Balearen-Regierung gelungen, die Corona-Inzidenz zumindest auf Mallorca etwas nach unten zu bekommen. Am Dienstag wurde eine entsprechende Graphik veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass sich die meisten Menschen am ersten verlängerten Dezember-Wochenende angesteckt hatten, dem sogenannten "Puente de la Inmaculada".

Die höchste 7-Tages-Inzidenz wurde dann kurz vor Weihnachten erreicht. Mit der Beschränkung des Zugangs zu den Restaurants und deren totaler Schließung im Januar bekam man es dann hin, den Anstieg der Erkrankten zu bremsen.

Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol hatte dazu am Dienstag im Parlament gesagt, dass es durch die Maßnahmen gelungen sei, Leben zu retten. Das sei weiterhin ihr höchstes Ziel, so die Politikerin. (it)