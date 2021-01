Neues Tempolimit auf der Ringautobahn in Palma

Auf der Ringautobahn in Palma de Mallorca gilt ab dem 1.Februar Tempolimit 80. Die neue Regelung tritt in der Nacht von Sonntag auf Montag in Kraft. Zuvor betrug die Höchstgeschwindigkeit auf 120 km/h.

Das Tempolimit wurde bereits in der vorangegangenen Legislaturperiode beschlossen, aber nicht umgesetzt. Ziel ist es, damit in erster Linie den CO2-Ausstoß zu senken und Staus zu reduzieren.

Die neue Höchstgeschwindigkeit wird voraussichtlich für die gesamte Ringautobahn von El Molinar bis zu den Bonanova-Tunneln gelten.

Erst vor wenigen Wochen hatte Palma fast im gesamten Stadtgebiet ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern eingeführt. (cg)