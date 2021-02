Neues Corona-Testzentrum am Flughafen Köln/Bonn eröffnet

Am Flughafen Köln/Bonn hat am Montag ein neues Corona-Testzentrum geöffnet. Das Zentrum in Terminal 2 wird vom Unternehmen Centogene betrieben. Die Firma hatte bereits an mehreren deutschen Flughäfen Testzentren etabliert.

So war zuvor bereits am Flughafen Düsseldorf ein Testzentrum des Unternehmens eröffnet worden. Dort werden seit einigen Tagen Antigen-Schnelltests durchgeführt. Das neue Testzentrum in Köln/Bonn steht sowohl für Reisende als auch für Besucher offen.

Am Flughafen Son Sant Joan auf Mallorca soll im Abflugbereich ebenfalls ein Testzentrum eingerichtet werden. Nach Angaben des spanischen Flughafenbetreibers Aena wird die Teststation am Abflugterminal installiert. (cg)