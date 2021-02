Urteilsspruch geht zehn Jahre in Gericht auf Mallorca verloren

Mehr als zehn Jahre lang ist im Justizgebäude von Palma de Mallorca an der Via Alemania ein Schriftstück mit einem Urteil verlorengegangen. Nach Recherchen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora wurde de Richterspruch inzwischen annuliert, da sämtliche Delikte verjährt sind.

Es ging um zwei Angeklagte, die illegal kopierte DVDs an der Playa de Palma verkauft hatten. Zwischen der Staatsanwaltschaft den Anwälten der Männer wurde im Juni 2009 ein Urteil ausgehandelt, das sechs Monate Haft und eine Entschädigungszahlung in Höhe von 23.000 Euro an eine Produktionsfirma beinhaltete. Eine Richterin sprach die Angeklagten aber aus mangel an Beweisen frei. Doch die Staatsanwaltschaft wurde offiziell erst im November 2020 davon unterrichtet, weshalb keine weiteren Schritte gegen die Männer eingeleitet werden konnten.

Dieser Fall ist selbst für die Justiz auf Mallorca, die als langsam gilt, ungewöhnlich. (it)