Mann stirbt im Hafen von Palma bei Arbeitsunfall

In einem Industriegebäude auf der Mole "Dic Oest" in Palma de Mallorca ist am Montagmorgen ein Beschäftigter bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der Mann laut nach Medienberichten, nachdem ein Zementblock auf seinen Gabelstapler gefallen war.

Herbeigeeilte Hilfskräfte konnten nichts mehr für das Opfer tun, unter seinen Kollegen breitete sich Bestürzung aus. Es handelte sich um einen 50-jährigen Spanier.

Im Hafenbereich von Palma gibt es neben Yachtwerften auch zahlreiche andere Betriebe, die mit dem Nautikbereich zu tun haben. (it)