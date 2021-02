Sturm nähert sich Mallorca, Warnstufe Orange am Mittwoch

Ein kurzer, aber heftiger Sturm wird Mallorca in der Nacht zum Mittwoch erreichen. Deswegen dekretierte der Wetterdienst Aemet wegen hohen Seegangs und starkem Wind am Dienstag die Warnstufe Orange. Wer sich draußen aufhält, muss mit umstürzenden Bäumen und umherfliegenden Gegenständen rechnen.

Die Böen aus dem Westen sollen vor allem am Morgen und Mittag wehen und in Palma etwa 40 Stundenkilometer erreichen. Jenseits der Stadt auf dem Meer und in der Serra de Tramuntana werden noch deutlich höhere Geschwindigkeiten um die 100 km/h erwartet. Die Temperaturen bleiben mit 11 Grad nachts und 16 bis 17 Grad tagsüber eher mild.

Bereits am Donnerstag sieht das Wetter wieder ganz anders aus: Fast ohne Wind und bei viel Sonnenschein werden 19 Grad erreicht. Ab Freitag soll es sich bei angenehmen Werten ein wenig eintrüben. (it)