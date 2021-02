Der neue Trend auf Mallorca: Elektro-Surfboards

Nachdem auf Mallorca und den Nachbarinseln in den vergangenen Sommermonaten Stand-Up-Paddle immer beliebter wurde, soll in diesem Jahr ein neuer Trend auf die Inseln kommen: das Elektro-Surfboard.

Die mallorquinische Firma "Osium" will die Nutzung des Elektro-Surfboards auf den Balearen etablieren. Unter dem Namen "Blue Way" soll das neue Sportutensil vermarktet werden. Zuvor hatte das französische Start-Up-Unternehmen "Next Blue Tech" das Produkt in den vergangenen zwei Jahren getestet.

Das batteriebetriebene Elektro-Surfboard funktioniert dabei wie ein E-Roller, nur auf dem Wasser. Nach Angaben der Entwickler soll eine Höchstgeschwindigkeit von sieben Stundenkilometer erreicht werden. Die Batterie-Kapazität liegt bei rund sieben Stunden. Hergestellt werden die Elektro-Surfboards aus recyclenbaren Material. (cg)