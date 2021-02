Umgekippter Lastwagen im Kreisverkehr in Inca

Am Donnerstagmittag ist ein Lastwagen in einem Kreisverkehr in Inca auf Mallorca umgekippt. Nach ersten Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall in der Nähe des Krankenhauses der Stadt in der Mitte Mallorcas.

Die Unfallursache ist bisher noch nicht bekannt. Ersten Ermittlungen zufolge kippte der Laster beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Autobahn um. Verletzt wurde niemand.

Die Zufahrtsspur zur Autobahn musste zwischenzeitlich gesperrt werden. Bei dem Unfall hatte der Lastwagen mehrere Säcke Düngemittel und Gartenprodukte verloren, die die Fahrbahn blockierten. (cg)