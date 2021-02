Bis zu 25 Grad: Frühling hält Einzug auf Mallorca

Für Mallorca meldet der spanische Wetterdienst Aemet am Wochenende frühlingshafte Temperaturen. Dabei können vor allem am Sonntag Höchstwerte bis zu 25 Grad erreicht werden. Grund für die ungewöhnlich milden Temperaturen zu der Jahreszeit ist ein Hochdruckgebiet aus Afrika.

In den frühen Morgenstunden am Wochenende können sich stellenweise Nebelbänke bilden. Auch am Freitag scheint den ganzen Tag die Sonne. Die Temperaturen knacken in einigen Orten die 20-Grad-Marke, wie zum Beispiel in Sa Pobla und Inca.

Am Samstag wird es ebenfalls sehr sonnig und die Werte pendeln sich bei 20 Grad ein. Nachts sinken die Temperaturen auf 8 Grad. Am Sonntag bleibt es überwiegend freundlich. Die Höchstwerte können dann bis zu 25 Grad erreichen. (cg)