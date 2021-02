Betrunken vor Polizei geflohen: Autofahrer muss 540 Euro zahlen

Ein 33-Jähriger ist auf Mallorca zu einer Strafe von 540 Euro verurteilt worden, weil er betrunken gefahren ist, dabei drei Autos beschädigt hat und vor der Polizei geflohen ist. Der Vorfall ereignete sich am frühen Morgen des 18. Juni 2019 in Magaluf. Nun kam es in Palma zum Prozess.

Der Angeklagte gab die Tat zu. Ihm war schon zuvor der Führerschein eineinhalb Jahre abgenommen worden. Das Auto, mit dem der Angeklagte unterwegs war, war von einem Freund geliehen. Damit beschädigte er bei seiner Fahrt drei parkende Autos.

Der Mann fuhr einfach davon, ehe ihn die Polizei in Palmanova entdeckte. Der Alkoholgehalt des Mannes lag bei 0,7 Promille, etwa das Dreifache des Erlaubten. (ps)