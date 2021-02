Zahlreiche Verstöße gegen Corona-Regeln in Palma in wenigen Stunden

In Mallorcas Inselhauptstadt Palma hat es innerhalb von nur wenigen Stunden 84 Verstöße gegen die Coronavirus-Regeln gegeben. Das berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. Die Vorfälle ereigneten sich zwischen Freitagabend und Samstagmorgen.

Das Besondere an den Verstößen sei nicht die Zahl, sondern die kurze Zeitspanne, schreibt die Tageszeitung. Die Polizei befürchtet, dass die Menschen angesichts sinkender Coronavirus-Fallzahlen nachlässig werden.

Auf Mallorca und den Balearen lag die 7-Tage-Inzidenz am Samstag bei 48 je 100.000 Einwohner und damit unter dem Schwellwert von 50. Die Behörden warnen jedoch vor einer vierten Welle in einigen Monaten.



Am Wochenende versammelten sich in Palma etwa 13 Personen in einem Park. In einer Wohnung löste die Polizei eine illegale Party mit rund zehn Personen auf. Ein Fitnessstudio verstieß gegen die Hygiene-Regeln, in einem Markt wurde Alkohol nach 22 Uhr verkauft. (ps)