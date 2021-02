Ab 1. März weitere Impfstoff-Lieferungen auf Mallorca erwartet

Auf Mallorca soll ab dem 1. März weiterer Impfstoff auf die Insel kommen. Insgesamt werden auf den Balearen 21.660 Dosen der Firma Astrazeneca erwartet. In der zweiten März Woche ist geplant weitere 41.140 Impfstoff-Dosen zu liefern. Das hatte der Direktor des balearischen Gesundheitsdienstes "Servei de Salut", Juli Fuster, am Freitag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

Nach Angaben Fusters wurden bis zum 26. Februar 79.600 Impfstoff-Dosen auf die Balearen geliefert. Insgesamt 21.598 Personen haben bereits die zweite Dose verabreicht bekommen.

An diesem Wochenende sollen in Palmas Krankenhaus Son Dureta rund 7000 Personen geimpft werden. Darunter befinden sich 1500 Lehrer. Das Krankenhaus verfügt über mehrere Impfstationen.(cg)