Viele Hotels auf Mallorca öffnen bereits Ende März

Auf Mallorca haben nun mehrere Hotelketten angekündigt bereits Ende März in die kommende Saison zu starten. Grund für die vorgelegte Öffnung sind die derzeit positiven Prognosen bezüglich Reisen aus Deutschland und Großbritannien.

Eines der ersten Hotels das bereits am 20. März öffnen wird, ist das Robinson Hotel an der Cala Serena im Osten der Insel. Die Unterkunft gehört der TUI-Gruppe an. Die Hotelketten Meliá, Hipotels, Grupotel sowie Iberostar planen im Laufe der Monate April und Mai zu öffnen.

Die deutsche Ferienfluglinie Tuifly wird bereits am kommenden 27. März den Verkehr zwischen Deutschland und Mallorca wieder aufnehmen. Nach Angaben des Unternehmens seien zwei Verbindungen pro Woche mit dem Flughafen Son Sant Joan vorgesehen. (cg)