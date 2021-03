Mutter stiehlt Wäsche in FAN-Einkaufszentrum, flieht und lässt ihre Kinder stehen

Beamte der spanischen Nationalpolizei haben eine Frau festgenommen, die in dem im Einkaufszentrum FAN gelegenen Textilwarengeschäft Primark in Anwesenheit ihrer vier Kinder Kleidung gestohlen haben soll. Der 36-jährigen Spanierin werde vorgeworfen, Wäsche im Wert von über 100 Euro geklaut zu haben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am vergangenen Freitag gegen 15:15 Uhr. Als Sicherheitskräfte des Einkaufszentrums die Frau ansprachen, entfernte sie sich mit der Entschuldigung, ihrem Baby in einem Badezimmer die Windel wechseln zu wollen. Danach verschwand sie spurlos und ließ zwei der Kinder einfach in der Nähe des Geschäfts zurück. Zwei Stunden später wurde sie festgenommen, die allein gelassenen Minderjährigen waren inzwischen einem anderen Familienmitglied übergeben worden.

Das FAN-Einkaufszentrum ist das neueste große Shoppingcenter auf Mallorca. Es befindet sich in Palmas Stadtteil Coll d'en Rabassa an der Flughafen-Autobahn. (it)