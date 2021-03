Im TV: "Pleite unter Palmen" auf Mallorca

Im ersten Teil der Doku-Soap "Pleite unter Palmen" geht es am Mittwochabend auf RTL 2 ab 20.15 Uhr auch um Mallorca. Es wird nach Angaben des Senders geschildert, wie zwei Hausbesetzer namens Daniel und Nadine auf der Insel über die Runden kommen wollen. Auch ein Peru-Auswanderer und ein Unternehmensgründer in Mexiko kommen in dem Format zu Wort.

Die deutschen Insel-Auswanderer hatten mit ihrem kleinen Sohn die ehemalige Finca des Ex-Tennisstars Boris Becker nahe Artà besetzt. Schließlich mussten die Halbweltler das Anwesen verlassen und es kam zu weiteren Problemen.

"Pleite unter Palmen" soll sieben Teile haben und ist an die Vox-Kultserie "Goodbye Deutschland" angelehnt, bewegt sich aber auf niedrigerem Niveau. (it)