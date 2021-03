Entführungsversuch auf Mallorca nur ausgedacht

Der Entführungsversuch einer 18-jährigen Spanierin auf Mallorca ist scheinbar nur ausgedacht. Das haben aktuelle Ermittlungen der Nationalpolizei in Palma ergeben.

Die junge Frau hatte gegenüber den Beamten zuvor behauptet, dass unbekannte Autoinsassen sie an einem zentralen Platz von Palma de Mallorca haben entführen wollen. Der Zwischenfall soll sich am Samstagabend gegen 22 Uhr an der Plaça del Tubo ereignet haben. Die 18-Jährige konnte sich nach eigenen Angaben befreien und die Flucht ergreifen.

Nachdem die Frau die Geschehnisse zur Anzeige brachte, wertete die Polizei die Überwachungskameras der Gegend aus und kamen zu dem Entschluss, dass die angebliche Tat von der jungen Frau nur erfunden war. Die Spanierin wurde vorläufig festgenommen. Die Hintergründe zu dem ausgedachten Entführungsversuch sind derzeit unklar. Auch hatte es keine Augenzeugen gegeben. (cg)