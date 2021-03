Gericht auf Mallorca verurteilt Maskensünder zu über 1000 Euro Geldstrafe

Ein Gericht in Palma de Mallorca hat einen Mann zu einer Geldstrafe von 1080 Euro verurteilt, der sich im Spätsommer des vergangenen Jahres vor zwei Nationalpolizisten nicht eine Gesichtsmaske überziehen hatte wollen.

Der nun Verurteilte hatte sich am 16. September 2020 in Cala Major auf einer Barterrasse befunden und ohne den Mund-Nasenschutz andere Gäste belästigt. Diese verständigten die Polizei, woraufhin zwei Beamte erschienen.

Da er sich weigerte, sich eine Maske überzuziehen und auch noch ausfällig gegenüber den Polizisten wurde, wurde er abgeführt und musste zwei Tage in einer Zelle verbringen. Wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt beantragte die Staatsanwaltschaft ursprünglich fünf Monate Gefängnis. Am Ende blieb es bei der Geldstrafe. (it)