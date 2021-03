Das sind noch gefährliche Gesundheitsbezirke auf Mallorca

Auf Mallorca gibt es insgesamt nur noch fünf Gesundheitsbezirke, die eine 14-Tage-Coronavirus-Inzidenz von mehr als 100 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner aufweisen. Zu den kritischen Orten gehören unter anderem Porto Cristo und Manacor.

Nach Angaben des balearischen Gesundheitsdienstes IB-Salut am Mittwoch befindet sich die 14-Tage-Inzidenz in den Gesundheitsbezirken Porto Cristo-Manacor bei 145,28 positiven Fällen pro 100.000 Einwohner.

Ebenso verzeichnen einige Stadtviertel der Inselhauptstadt Palma eine 14-Tage-Inzidenz, die die Ansteckungen von 100 überschreiten. Dazu gehören Llevant, Valldargent, Son Gotleu und Xaloc.

Orte wie Capdepera, Santanyí und Pollença verzeichnen derzeit keine Corona-Ansteckungen. Insgesamt verbessert sich die Lage auf den Balearen erheblich. So zeigte die Corona-Ampel am Mittwoch 21 positive Fälle pro 100.000 Einwohnern auf den Inseln an. (cg)