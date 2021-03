Kälte und Regen in Deutschland, mollige Wärme auf Mallorca

Während es in Deutschland weiterhin grau und kalt bleibt, pendelt sich auf Mallorca immer mehr das frühlingshafte Wetter bei milden Temperaturen ein. Der spanische Wetterdienst Aemet meldet für Freitag bis zum Nachmittag überwiegend Sonne. Stellenweise kann es sich im Norden dann etwas zuziehen. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 22 Grad.

Am Samstag kann sich der Himmel vor allem am Nachmittag ortsweise zuziehen. Im Vergleich zu Freitag sinken die Temperaturen auf 18 Grad ab. Die Mindesttemperaturen schwanken nachts zwischen 1 und 5 Grad. Örtlich kann es etwas Frost geben. Der Wind weht aus Nordost und dreht am Nachmittag in Richtung Süden.

Am Sonntag zeigt sich der Himmel bis etwa Mittag wolkenarm, dann sorgt eine Kaltfront für wolkige Abschnitte. Dabei kann es auch stellenweise zu vereinzelten Regenschauern kommen. (cg)