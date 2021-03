Mallorcas Gesundheitsministerin sieht keine Gefahr in deutschen Touristen

Die balearische Gesundheitsministerin sieht in den auf Mallorca erwarteten deutschen Touristen keine größere Gefahr. Sorgen mache ihr die inländische Mobilität, sagte Patricia Gómez am Mittwoch. Die sei viel unsicherer und befördere das Ansteckungsgeschehen, weil die sozialen Kontakte unter umherreisenden Spaniern bekanntlich viel enger seien.

An den Ostertagen wird deswegen die Mobilität innerhalb von Spanien deutlich eingeschränkt. Einreisen auf die Balearen ist vom 26. März bis zum 11. April nur in begründeten Ausnahmefällen möglich.

Gómez erklärte des Weiteren, dass man bei gleichbleibend günstiger Corona-Lage ab Mai an weitere Lockerungen denke, obwohl man an Maßnahmen wie Maskenpflicht und dringenden Empfehlungen wie Abstandhalten und Händewaschen festhalten wolle. (it)