Diese Regeln gelten bald in der Schinken- und Bierstraße

Die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca hat am Mittwoch Regeln für die Schinken- und Bierstraße an der Playa veröffentlicht, an die sich Touristen und Einheimische zu halten haben.

Die Terrassen von Bars und Restaurants müssen ab dem 1. April und bis zum 30. September klar abgegrenzt sein. Dadurch soll verhindert werden, dass zu viele Besucher die Straßen bevölkern und dass dort Alkohol konsumiert wird. Ziel ist, Ansteckungen mit Corona möglichst gering zu halten. Wer diese Anordnung nicht befolgt, muss mit Bußgeldern in Höhe von bis zu 3000 Euro rechnen.

Des Weiteren dürfen dort keine sogenannten Flyer verteilt werden. Damit soll verhindert werden, dass die Gegend verschmutzt. Ebenfalls streng verboten wird der der Außer-Hausverkauf nach Ladenschluss von Essen und Getränken an den Imbissständen großer Lokale und am Strand.

Als andere Sonderzonen (sogenannte "ZEIT"-Zonen) wurden der Uferboulevard Paseo Marítimo, das Zentrum der Stadt und die Straße Joan Miró mit der berüchtigten Plaça Gomila definiert. Dort darf Alkohol nicht an Minderjährige verkauft, öffentlich getrunken oder beworben werden. (it)