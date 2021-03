Wintereinbruch im Gebirge: In der Tramuntana liegt wieder Schnee

Es ist der 20. März und auf Mallorca liegt wieder Schnee – zumindest im Gebirge in einer Höhe von 800 Meter. Fotos des verschneiten Puig Major, mit knapp 1500 Meter höchster Berg der Inseln, erreichten die Redaktion.

Dieses Wetter ist Teil einer Kaltfront, die seit Freitag über Mallorca zieht. Sie hat im Flachland jede Menge Regen dabei. Es wurde Warnstufe Gelb ausgerufen.

Im Gebirge sanken die Temperaturen am Freitag bis auf 0 Grad. So geschehen in Bunyola. In Lluc zeigte die Skala drei Grad an. Die Warnstufe Gelb wurde auch wegen starken Windes ausgerufen: Es können auf Mallorca am Samstag Geschwindigkeiten bis 80 Stundenkilometer erreicht werden. (ps)