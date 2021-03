Die Temperaturen steigen auf Mallorca

Auf Mallorca steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen wieder an. Dabei bleibt es überwiegend sonnig. Nachdem es am Wochenende im Tramuntana-Gebirge geschneit hatte, können die Temperaturen in den nächsten Tagen sogar die 20-Grad-Marke knacken.

Die Nächte bleiben noch recht frisch. Am Dienstag kühlt es nachts auf bis zu fünf Grad ab. Tagsüber steigen die Werte im Laufe der Woche stetig an. Der spanische Wetterdienst Aemet meldet dann am Freitag Höchsttemperaturen bis zu 23 Grad.

Auf Menorca und im Osten Mallorcas sind am Montag noch Sturmböen bis zu 80 Stundenkilometern möglich. Somit ist vor allem an der Küste Vorsicht geboten. (cg)