In diesen Orten auf Mallorca ist die Corona-Inzidenz gering bis nicht vorhanden

In den weitaus meisten Gemeinden auf Mallorca ist das Risiko, sich mit Corona anzustecken, nicht vorhanden oder gering. Das geht aus einer am Montag präsentierten Liste des balearischen Gesundheitsministeriums hervor.

In diesem Papier sticht die größte Kommune Palma mit einem geringen Infizierungsrisiko heraus. Auch in Deutschen-Hotspots wie Andratx, Llucmajor, Calvià und Santanyí ist die Inzidenz ausgesprochen niedrig. Keine oder so gut wie keine Neuansteckungen gibt es unter anderem in Artà, Porreres, Binissalem, Banyalbufar, Deià und Vilafranca.

Nur in vier Orten ist das Risiko derzeit hoch bis extrem hoch, und zwar in den Dörfern Muro, Selva, Escorca und Mancor de la Vall. (it)