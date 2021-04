Brand in Supermarkt in Palma

In einem Supermarkt und Café in der Inselhauptstadt Palma auf Mallorca hat es am Samstagvormittag gebrannt. Der Vorfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr in der Carrer Arxiduc Lluís Salvador.

Die Feuerwehr und Einsatzkräfte waren unmittelbar vor Ort, um das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand. Derzeit wird die Ursache des Brandes untersucht.

In dem Supermarkt mit integriertem Café werden Delikatessen und Souvenirs aus Russland, Polen, der Ukraine, Bulgarien und Rumänien verkauft. (cg)