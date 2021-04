Real Mallorca holt weiteren Punkt auf Gran Canaria

Der Zweitligist Real Mallorca trennt sich gegen Las Palmas auf Gran Canaria 1:1 Unentschieden. Damit fährt der Inselclub einen weiteren wichtigen Punkt in Richtung Erste Liga ein. Amath Ndiaye schoss sein Team in der 14. Minute zunächst in Führung.

Las Palmas erzielte dann zu Beginn der zweiten Halbzeit den Ausgleichstreffer. Real Mallorca befindet sich derzeit mit 65 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. In der kommenden Partie trifft der Inselclub unter Trainer Luis García Plaza auf den galicischen Club CD Lugo.

Anpfiff ist am Sonntag (11.4) im Visit Mallorca Estadi um 18.15 Uhr. (cg)