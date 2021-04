Großbrand bei Müllverbrennungsanlage Son Reus auf Mallorca

Im Park der Umwelttechnologien Tirme, die sich an der Müllverbrennungsanlage bei Son Reus auf Mallorca befindet, ist Donnerstagmittag ein Brand ausgebrochen. Der Vorfall ereignete sich gegen 13:45 Uhr. Die Feuerwehr von Palma und das balearische Umweltinstitut Ibanat waren mit den Löscharbeiten bis in den frühen Morgenstunden am Freitag beschäftigt.

Aufgrund von schnell entflammbarem Material wie Paletten und Gartenabfall konnte sich das Feuer schnell ausbreiten. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Ebenso kam es zu keinen Sachschäden.

Die Brandursache ist bisher unklar. Die Ermittlungen laufen an. (cg)