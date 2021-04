Schlammregen geht über Mallorca nieder

Nach längerer Zeit ist am Freitag auf Mallorca wieder Schlammregen niedergegangen. Wie immer in diesen Fällen wurden Autos dadurch völlig verdreckt. Bei Höchsttemperaturen zwischen 18 und 20 Grad soll diese Wetterlage der Insel auch am Samstag erhalten bleiben. Am Sonntag wird es der Vorhersage des Wetterdienstes Aemet zufolge keine Niederschläge mehr geben.

Bei zuweilen wenig und manchmal gar keinem Wind sinken die Temperaturen nachts auf zweistellige Werte im niederigen Bereich. Eine Aufhellung der derzeit trüben Lage ist erst am Dienstag zu erwarten. Dann wird sich die Sonne wieder deutlich öfter zeigen.

Schlammregen ist kein seltenes Phänomen auf Mallorca. Das wasser enthält Saharasand, wenn der Wind aus südlichen Richtungen weht. (it)