Ende der Osterferien in Deutschland: Viel Flugverkehr auf dem Airport von Mallorca

Die spanische Flughafenbetreibergesellschaft Aena hat für dieses Wochenende viel Betrieb auf dem Flughafen von Mallorca vorausgesagt. Von Freitag bis Sonntag gibt es 826 Verbindungen, davon mehr als die Hälfte mit deutschen Städten. Insgesamt handelt es sich um 150 Hin- und Rückflüge mehr als am vergangenen Wochenende.

246 Verbindungen wurden am Freitag gezählt, 279 am Samstag, für Sonntag wurde mit 301 gerechnet. Diese hohe Zahl von Flügen fällt mit dem Ende der Osterferien in den meisten deutschen Bundesländern zusammen.

Nach der Semana Santa wird erst einmal mit deutlich weniger deutschen Reisenden auf Mallorca gerechnet. Während der Feiertage waren 11 Prozent der auf der Insel befindlichen Hotels geöffnet. In Vorcoronazeiten waren in dieser Jahreszeit 75 Prozent der Häuser zugänglich. (it)