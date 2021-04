Hotelkette Viva bietet auf Mallorca Corona-Tests für Gäste an

Die mallorquinische Hotelkette Viva bietet für Gäste künftig die Möglichkeit für Corona-Tests an. Diese sollen entweder von einem mobilen Testservice in der Unterkunft oder in einem naheliegenden Gesundheitszentrum durchgeführt werden.

Nach Angaben des Unternehmens soll so die maximale Sicherheit für Hotelgäste gewährleistet werden. Die Unterkünfte befinden sich hauptsächlich im Norden und Nordosten der Insel. Das Hotel Viva Cala Mesquida Resort öffnet voraussichtlich am 30. April seine Pforten, die Unterkunft Predi Son Jaumell Rural plant den Saisonstart am 14. Mai.

Die restlichen Hotels der Kette Viva wollen ihre Wiedereröffnung von den kommenden Buchungen abhängig machen. (cg)