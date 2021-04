Produktion von Masken "made in Mallorca" beginnt

Jetzt kommt der Mund-Nasen-Schutz "made in Mallorca". In Marratxí vor den Toren der Balearen-Metropole Palma wurde mit der Herstellung von FFP2-Masken begonnen. Produziert wird mit italienischer Technik. Die Maschinen, die im Industriegebiet zum Einsatz kommen, stammen von der Firma "DM Packaging Group", die ursprünglich auf Verpackungen spezialisiert war und im vergangenen Jahr auf die Maske setzte.

"Es handelt sich um den modernsten Maskenhersteller Europas", so Unternehmer Ricardo Alonso, der 1,5 Millionen Euro in Marratxí investiert hat. Wenn die Produktion in vollem Gange ist, sollen dort 750.000 Masken monatlich vom Band laufen.

Als Grund für die heimische Maskenproduktion nennt Alonso den Aspekt, dass man die Abhängigkeit vom asiatischen Markt vermeiden müsse. Außerdem wirke sich Zwischenhandel auf die Preise aus.

Der Masken-Unternehmer geht davon aus, "dass wir noch mindestens vier Jahre lang" einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Er sagt: "FFFP2 ist gekommen, um zu bleiben."