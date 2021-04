Polizei beendet Party in Sóller auf Mallorca

Die Guardia Civil hat am frühen Samstagmorgen eine illegale Party im Städtchen Sóller auf Mallorca aufgelöst. Die Feier fand in einem besetzten Haus statt und hatte bereits am Vorabend begonnen.

Schon in der Nacht hatten sich Anwohner über den Partylärm beschwert. Die Polizei schaute sich vor Ort um, erkannte auch zwei der feiernden Jugendlichen, konnte sich jedoch keinen Zutritt zu dem Haus verschaffen.

Beim zweiten Einsatz wurde dann durchgegriffen. Die Beamten nahmen die Personalien mehrerer Partygäste auf, die das Haus nach und nach verließen. Es soll nicht das erste Mal gewesen sein, dass in dem Gebäude verbotenerweise gefeiert wurde.