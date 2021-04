Scholz will auch mit Deutschen auf Mallorca sprechen

Bei der Bundestagswahl am 26. September will der SPD-Kandidat Olaf Scholz zum Kanzler gewählt werden. Dafür setzt der aktuelle Bundesfinanzminister auch auf Deutsche, die auf Mallorca, im Rest Spaniens oder in anderen Regionen der Welt leben.

Er lädt für Donnerstag, 6. Mai, von 17 bis 18 Uhr zu einem „Zukunftsgespräch“ im Internet-Livestream mit dem Thema „Deutsche im Ausland“ ein.

Anmeldungen sind möglich unter https://olaf-scholz.spd.de/tour/ausland/

„Ich freue mich, mit Interessierten rund um den Globus über die politischen Interessen der Deutschen im Ausland ins Gespräch zu kommen“, so Olaf Scholz.

„Ein solches Angebot für die im Ausland lebenden Deutschen hat es noch nie von einem Kanzlerkandidaten gegeben“ meint Jan Böning vom SPD-Freundeskreis Spanien.