Jugendliche fallen vor Kino auf Mallorca über Vater und Sohn her

Vor einem Kino im beliebten Einkaufszentrum FAN in Palma de Mallorca hat sich jüngst ein ernster gewalttätiger Zwischenfall ereignet. Laut einer Pressemitteilung der spanischen Nationalpolizei fielen vor dem Eingang am 22. April vier Jugendliche grundlos über einen Vater und dessen Sohn her.

Die beiden hatten zuvor in dem Kino beobachtet, wie sich dort die jungen Leute ohne Einhaltung von Abständen aufhielten und einen Ordner informiert. Dieser schritt ein und trennte die Personen. Nach der Filmvorführung warteten die Kriminellen auf den Vater und seinen Sohn vor dem Kino und fielen über sie her. Der Vater wurde dabei verletzt.

Drei der vier Jugendlichen konnten inzwischen dingfest gemacht und festgenommen werden. Ein vierter war bei der Tat noch minderjährig. Bei den tätern handelt es sich um Angehörige der Gitano-Ethnie und Marokkaner. (it)