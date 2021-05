Maskenpflicht auf Mallorca könnte in absehbarer Zeit gelockert werden

Der Chefvirologe des Inselkrankenhauses Son Espases, Jordi Reina, schließt nicht aus, dass angesichts der guten Corona-Lage auf Mallorca in absehbarer Zeit die Maskenpflicht gelockert werden könnte. Wenn die Impfkampagne weiter an Fahrt aufnehme und die niedrige Inzidenz stabil bleibe, wäre das im Sommer durchaus möglich, sagte er. Allerdings müsse man weiter vorsichtig sein, denn bei einer Verschlechterung der Lage sei es vonnöten, alles wieder ganz anders zu bewerten.

Weiter als Reina ging die spanische Verbraucherschutzorgansation OCU: Im Freien solle die Maskenpflicht so bald wie möglich fallen, sagte deren Chefin Ileana Izverniceanu. Das sei auch die Überzeugung der Weltgesundheitsorganisation WHO, die in einigen Ländern exzessive Regeln sehe.

Auf Mallorca müssen Masken seit vielen Monaten auch dann getragen werden, wenn ein Sicherheitsabstand zu anderen Personen von mehr als 1,5 Metern gewährleistet ist. Nur am Strand dürfen sie abgenommen werden. In Deutschland ist die Maskenpflicht nicht so streng. (it)