Mysteriöse Lichter am Himmel verunsichern Anwohner auf Mallorca

Am Nachthimmel über Cala Rajada im Nordosten von Mallorca haben Bewohner in der Nacht von Donnerstag auf Freitag etwa 25 sich in Reih und Glied bewegende Lichter ausgemacht.

Das sei auch woanders in Spanien passiert, meldeten Lokalmedien am Sonntag. Die Rede war von Zamora und Albacete auf dem Festland.

Der staatliche Rundfunk- und Fernsehsender RTVE meldete, dass die Lichter Satelliten sein könnten, die der US-Milliardär und Unternehmer Elon Musk (Tesla) jüngst ins All habe schießen lassen. Die Artefakte sollen den Angaben zufolge das Internet schneller und auch Bewohnern in sehr dünn besiedelten Gebieten zugänglich machen. (it)