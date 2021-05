Deutsche Kultfirma Haribo verkauft Eis in Gummibärchen-Form auf Mallorca

Die deutsche Kultmarke Haribo ist mit der auf Mallorca wohlbekannten Eisfirma La Menorquina eine Kooperation eingegangen. Ziel ist, Eis am Stil in Gummibärchenform herzustellen, wie am Donnerstag offiziell mitgeteilt wurde. Auch die länglichen, weichen und roten Haribo-Balla-Stixx-Stäbchen kommen zu Ehren.

Beide Eiskreationen werden den Angaben zufolge im gesamten Sommer auf Mallorca und auch woanders verkauft. Sie können als Multipack und einzeln erworben werden.

Haribo gilt in Deutschland als eine der bekanntesten Marken überhaupt. Der Konzern ist durch seine Gummibärchen ein Begriff in aller Welt. (it)