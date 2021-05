Explosion in Hotel an der Playa de Muro

In einem Hotel an der Playa de Muro auf Mallorca hat es am Dienstag eine Explosion gegeben. Grund für die Detonation sei ein Problem mit der Elektrik gewesen, zitierte die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora den Notdienst 112.

Bei dem Zwischenfall sei eine Person schwer verletzt worden, dichter Rauch habe sich in der Gegend gebildet. Die Hilfs- und Sicherheitskräfte seien nach Anrufen von Anwohnern aufmerksam geworden und sofort zum Unfallort geeilt.

Playa de Muro ist im Sommer ein beliebter Ferienort auch bei Deutschen. (it)