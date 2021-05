Hollywood-Star Ana de Armas dreht Werbespot in Palma de Mallorca

Auf Mallorca gastiert derzeit der junge Hollywood-Star Ana de Armas. Die 33-jährige Kubanerin mit spanischen Wurzeln dreht in der ehemaligen Seehandelsbörse La Lonja aktuell einen Werbespot für den Juwelier "Natural Diamond Council".

Für die Dreharbeiten wurde die Hafengegend von La Lonja zu einem Pariser Café umfunktioniert. Mehrere Tage soll die Schauspielerin beruflich auf der Insel sein.

Ana de Armas ist vor allem durch ihre Rolle in dem aktuellen James Bond Film "Keine Zeit zu sterben" bekannt. Ebenso hat sie in den Filmen "Blade Runner", "War Dogs" und "Knives Out" mitgespielt. Zwischenzeitlich war sie mit Ben Affleck liiert. Die beiden lernten sich bei den Dreharbeiten des Films "Deep Water" kennen. (cg)