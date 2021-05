Mit dem Zug nach Sóller: Roter Blitz startet am 1. Juni in die Saison

Mit dem Zug von Palma nach Sóller: Der Rote Blitz startet am 1. Juni in die Saison. Das gab der zuständige Betreiber Ferrocarril Sóller in einer Pressemitteilung bekannt.

Mallorca: Tram nach Port de Sóller erhöht Takt

Der Rote Blitz soll von Juni an viermal je Tag nach Sóller und zurück nach Palma fahren. Er ist besonders bei Touristen beliebt.

Der Zug musste coronabedingt seit November pausieren. Die Tram zwischen Bahnhof Sóller und Port de Sóller fuhr jedoch weiter. Der Betreiber erweitert den Fahrplan von Samstag, 15. Mai, an. (ps)