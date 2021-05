Nach Mallorca sind für Deutschland auch die Kanaren kein Risikogebiet mehr

Mehr als zwei Monate nach Mallorca und den Nachbarinseln gilt auch Spaniens zweiter Archipel, die Kanaren, für Deutschland nicht mehr als Risikogebiet. Das liegt daran, dass die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz auf den Atlantikeilanden seit mehreren Wochen konstant unter 50 Fällen auf 100.000 Einwohner liegt.

Damit brauchen deutsche Urlauber nach der Rückkehr auch von Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria oder Teneriffa nicht mehr in Quarantäne zu gehen. Die Absonderungsregelung hatte auf Mallorca bis Mitte März gegolten.

In Spanien sinkt wie auch in Deutschland die Corona-Inzidenz von Tag zu Tag. in jeder spanischen Region sieht die Sieben-Tage-Inzidenz inzwischen unter 100, wie wohl Regionen wie Madrid, Aragonien oder das Baskenland für Deutschland weiterhin Risikogebiete sind.