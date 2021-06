Mann wegen Mord an deutscher Frau auf Mallorca zu 20 Jahre Haft verurteilt

Der Spanier Celestino Rodríguez ist auf Mallorca zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann hatte im September 2019 in Colònia de Sant Jordi seine deutsche Mitbewohnerin nach einer Diskussion mit einem Küchenmesser attackiert und tödlich verletzt.

Der Angeklagte hatte eine längere Zeit in dem Ferienort als Obdachloser gelebt, bis er Veronika H. kennenlernte und von ihr in deren Wohnung in der Avinguda Primavera aufgenommen wurde. Die Frau lebte dort mit etwa zehn Katzen und einem Hund.

Die Staatsanwaltschaft fordert von Celestino R. zudem, die beiden Söhne von Veronika H. mit 100.000 Euro zu entschädigen.