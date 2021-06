Penis-Eis beschäftigt Stadtparlament von Palma de Mallorca

Das Stadtparlament von Palma de Mallorca hat sich am Donnerstag mit Eis am Stiel befasst, das neuerdings in Penis- oder Vaginaform in bestimmten Geschäften auf der Insel angeboten wird. Die von Linksparteien regierte Kommune lehnte einen Vorstoß der rechtspopulistischen Vox-Partei ab, diese Nahrungsmittel zu verbieten.

Es sei traurig, dass diese Mode aus anderen Städte importiert worden sei, sagten Vertreter der letztgenannten Gruppierung. Das sei alles zu anstößig.

Das zuständige Gesundheitsministerium entgegnete, dass es rechtlich nicht möglich sei, dieses Eis zu untersagen. Man habe lange gesucht und keine Handhabe gefunden.