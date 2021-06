Tierischer Besuch: Wilde Ziegen stürmen private Gärten in Andratx

In den vergangenen Wochen haben Anwohner in Andratx immer wieder beobachtet, wie wilde Ziegen in Gärten privater Häuser einfallen. Die Tiere sind auf der Suche nach Futter. Sie knabbern Pflanzen an oder trinken Wasser aus Pools.

Der Grund dafür könnte nach Angaben von Experten sein, dass die Tiere nicht mehr genug Futter in ihren Habitaten im nahe gelegenen Tramuntana-Gebirge finden. Dort ernähren sie sich besonders auf bewirtschafteten Feldern. Sind diese nicht mehr ertragreich genug, ziehen die Ziegen weiter – auch in Wohnsiedlungen.

Besonders auf den Straßen des Ortsteils Camp de Mar sowie in der Nähe der Cala Blanca und Cala Llamp sind die Vierbeiner unterwegs. Sie sorgen häufig dafür, dass Autofahrer plötzlich bremsen müssen und es Staus gibt.