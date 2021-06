Umstrittenster Swimmingpool auf Mallorca muss weg

Der umstrittenste Küstenpool auf Mallorca muss entfernt werden. Das in Madrid befindliche Gericht Audiencia Nacional teilte dem Verleger Pedro J. Ramirez ("El Mundo") mit, dass das an der Costa dels Pins im Inselosten befindliche Becken wegen der zu geringen Entfernung vom Meer weg muss.

Dieser Bereich ist eigentlich – weil Ufer – Staatsterritorium. Im Jahr 2014 war eine staatlich erteilte Lizenz für den Pool noch verlängert worden. Das ist laut der Audiencia Nacional jetzt nicht mehr möglich.

In Spanien achtet die Küstenbehörde scharf darauf, ob Bauten zu nahe am Meeresufer errichtet werden. Momentan haben unter anderem Chiringuitobetreiber in Es Capellans an der Playa de Muro in dieser Hinsicht Ärger.