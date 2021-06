Corona-Hotels auf Mallorca: Fast die Hälfte der Insassen sind Urlauber

Fast die Hälfte der derzeit 84 auf Mallorca und den Nachbarinseln in Corona-Hotels isolierten Personen sind Touristen. Das sagte am Montag der Corona-Experte der balearischen Regionalregierung, Javier Arranz.

Bei diesen Menschen handelt es sich zumeist um asymptomatische Patienten oder enge Kontakte von Infizierten. Sie müssen in diesen Hotels eine Quarantäne absitzen. In Palma ist derzeit das Bellver am Paseo Marítimo so ein Quartier.

Als es noch deutlich mehr Coronafälle auf Mallorca gab, hatte das Meliá-Bay-Hotel im Kongressgebäude als Corona-Hotel gedient.