Noch immer keine Liegen und Schirme auf dem Traumstrand von Camp de Mar

Auf dem bei Deutschen beliebten Strand von Camp de Mar im Südwesten von Mallorca stehen auch einige Tage nach dem Sommeranfang weiterhin keine Mietliegen und Schirme. Dies erfuhr MM von verärgerten Lesern.

Im benachbarten Badeort Peguera, der nicht zur Gemeinde Andratx, sondern zu Calviá gehört, sei dagegen alles in bester Ordnung.

In den vergangenen Jahren hatte es an unterschiedlichen Strandgegenden immer mal wieder Aufregung wegen nicht vorhandener Liegen und Schirme gegeben, auch in Camp de Mar. Das liegt in der Regel an Streitigkeiten zwischen Privatfirmen, die das Angebot betreiben, und den jeweiligen gemeinden.